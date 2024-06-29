МИД анонсировал ответные меры на повышение пошлин ЕС на сельхозпродукцию
Захарова: ответные меры на повышение пошлин ЕС не заставят себя ждать
Ответные меры России на решение ЕС повысить пошлины на сельхозпродукцию не заставят себя ждать. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.
Дипломат назвала шаги Евросоюза де-факто нелегитимными.
«Что касается наших ответных мер, то они не заставят себя ждать», — подчеркнула Захарова.
Европейский союз решил повысить ввозные пошлины на импортируемые из России и Белоруссии семена масличных культур, зерновые, а также продукты их переработки и корма для животных.
Ранее Захарова назвала введение Евросоюзом заградительных пошлин на зерно попыткой вытеснить Россию с продовольственного рынка.