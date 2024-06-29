МИД анонсировал ответные меры на повышение пошлин ЕС на сельхозпродукцию

Захарова: ответные меры на повышение пошлин ЕС не заставят себя ждать

Фото: Pxhere

Ответные меры России на решение ЕС повысить пошлины на сельхозпродукцию не заставят себя ждать. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат назвала шаги Евросоюза де-факто нелегитимными.

«Что касается наших ответных мер, то они не заставят себя ждать», — подчеркнула Захарова.

Европейский союз решил повысить ввозные пошлины на импортируемые из России и Белоруссии семена масличных культур, зерновые, а также продукты их переработки и корма для животных.

Ранее Захарова назвала введение Евросоюзом заградительных пошлин на зерно попыткой вытеснить Россию с продовольственного рынка.

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