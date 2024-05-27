МИД Абхазии назвал популизмом планы Грузии по «возврату» республики

Заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о желании вернуть Абхазию и Южную Осетию — популизм. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразили в абхазском МИД.

«Очевидно, что подобные популистские заявления звучат в преддверии очередных парламентских выборов и направлены прежде всего на внутреннюю аудиторию», — подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

Кобахидзе назвал «грузинской мечтой» объединение страны с Абхазией и Южной Осетией к 2030 году. Именно в этом году, по его мнению, Грузия должна полноценно присоединиться к Евросоюзу.

Также Кобахидзе нелестно высказался о президенте страны Саломе Зурабишвили. Он открыто обвинил ее в измене родине. По его мнению, с 1991 года страна шла «по пути Моисея». Однако в Грузии с трудом удалось сохранить мир. И виной тому многочисленные предательства, в частности, со стороны Саломе Зурабишвили, заявил премьер.