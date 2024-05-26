Кобахидзе заявил, что Абхазия и Южная Осетия должны вернуться в состав Грузии

В Грузии заявили, что в состав страны должны вернуться Абхазия и Южная Осетия. На это указал грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе в соцсети X .

«Наша грузинская мечта — к 2030 году жить в единой и сильной Грузии вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами», — написал он, приурочив пост ко Дню независимости.

В 2030 году, подчеркнул Кобахидзе, Грузия должна присоединиться к Евросоюзу в качестве полноправного члена объединения.

Он также обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в измене родине. Кобахидзе заметил, что с момента восстановления государственной независимости в 1991 году Грузия фактически шла «по пути Моисея», но мир в стране удалось сохранить с трудом. По мнению премьера, этому мешали многочисленные предательства, в том числе со стороны Зурабишвили.