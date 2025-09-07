Microsoft сообщила об обрыве подводных кабелей в Красном море

Несколько подводных кабелей в Красном море получили повреждения, из-за чего в сервисе Microsoft Azure могут возникнуть сбои. Об это сообщила пресс-служба корпорации.

«Трафик, проходящий через Ближний Восток, исходящий или заканчивающийся в Азии или Европе, может испытывать большие задержки из-за многочисленных обрывов подводного оптоволоконного кабеля в Красном море», — уточнили в Microsoft.

Причину повреждений корпорация не назвала.

Пресс-служба добавила, что специалисты преступили к устранению неполадок, они перенаправляют трафик и рассматривают другие варианты пропускной способности и поставщиков в регионе. Корпорация предупредила пользователей, что для восстановления кабелей потребуется некоторое время.

Ранее в Красном море йеменские хуситы атаковали сухогруз, шедший под флагом Либерии. В результате ранения получили три человека, в том числе и российский гражданин.