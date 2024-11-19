МИД представил в Международном суде ООН данные о геноциде Украины в Донбассе

Материалы о геноциде мирных жителей Донбасса со стороны украинских боевиков представили российские дипломаты для рассмотрения в Международном суде ООН. Это ответный шаг на инициированное властями Украины разбирательство по обвинению России в злоупотреблении нормами Конвенции о предупреждении преступлений геноцида. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел .

В ведомстве напомнили, что украинские власти запустили судебный процесс в феврале 2022 года, рассчитывая, что своими обвинениями он остановят специальную военную операцию. Но Международный суд ООН отверг все обвинения в адрес России еще на промежуточной стадии рассмотрения дела. Теперь суд рассмотрит новые доказательства о совершении геноцида украинскими властями.

Кроме доказательств, российская сторона предъявила истцам дополнительные претензии в нарушении статей Конвенции о соучастии в геноциде, подстрекательстве к его совершению и непринятии мер для предотвращения и наказания за такие преступления.

Представленный в Международном суде ООН документ содержит данные по 140 эпизодам целенаправленного уничтожения жителей Донбасса с показаниями более 300 свидетелей, данными экспертиз и других материалов уголовных дел.

Все это доказывает, что украинские военные и боевики национальных батальонов под прикрытием риторики о борьбе с терроризмом и сепаратизмом проводили целенаправленное истребление русскоязычных жителей республик Донбасса, прихожан Украинской православной церкви.

Теперь властям Украины придется ответить на все обвинения. Окончательное решение суд вынесет по итогам проведения в Гааге устных слушаний.

В начале февраля этого года Международный суд ООН снял с России сразу серию обвинений по искам украинских властей. В своем решении организация отказалась считать Россию государством — агрессором, дискриминирующей жителей Крыма, а также единолично несущей ответственность за крушение малазйиского Boeing в 2015 году.