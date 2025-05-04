Международная акция «Сад памяти» прошла в Астане к 80-летию Победы

В Астане старшеклассники вместе с сотрудниками российского посольства, представителями Россотрудничества и «ВТБ Казахстан» посадили 30 молодых яблонь возле школы-лицея № 60. Акцию «Сад памяти» посвятили 80-летию Победы. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу представительства Россотрудничества в Казахстане.

Как рассказал Сергей Каймашников из Русского дома в Астане, «Сад памяти» — это международная акция, которая проводится с 2020 года по всему миру.

«Мы сажаем деревья, чтобы увековечить память о наших предках, о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. Такие сады становятся не только зеленым уголком, но и центром патриотического воспитания», — сказал Каймашников.

За пять лет к акции присоединились добровольцы из 78 стран, которые уже высадили более 130 миллионов деревьев.

Ранее стало известно, что Си Цзиньпин посетит Россию 7–10 мая. Вместе с Путиным они обсудят ключевые аспекты развития отношений стратегического партнерства и взаимодействия.