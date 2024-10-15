Между странами ЕС и Персидского залива возникли разногласия по Украине

Politico: страны ЕС и Персидского залива не могут договориться по Украине

Межу странами Евросоюза и Персидского залива возникли разногласия по поводу Украины. Об этом сообщило издание Politico .

«ЕС пока не смог убедить страны Персидского залива взять на себя серию проукраинских обязательств перед саммитом лидеров в среду в Брюсселе», — написали в материале.

Издание отметило, что встреча должна показать единство, а продемонстрирует расхождение во взглядах на украинский конфликт между европейскими и арабскими государствами. Это свидетельствует о трудностях, которые Запад испытывает в привлечении других стран для поддержки Украины.

Ране ЕС не смог убедить государства Персидского залива присоединиться к мерам, направленным против России. Там заявили, что необходимо остановить поставки вооружений в зону конфликта.