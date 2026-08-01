Между Сеутой и Испанией произошел сбой паромного сообщения из-за мигрантов

Сбой паромного сообщения произошел между Сеутой и материковой Испанией из-за миграционного кризиса. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» .

«Сейчас сообщение с Сеутой не работает в штатном режиме. Многие суда отправляются не вовремя, расписание некоторых рейсов меняется, отдельные рейсы объединяют», — заявила агентству сотрудница гавани.

Она уточнила, что нарушения затронули рейсы из Альхесираса в Марокко. Движение также осложняется усиленным контролем: правоохранители останавливают часть людей на границе и запрещают им продолжать путь.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала неконтролируемую миграцию угрозой для Европы. Из-за наплыва беженцев Испания оказалась в политической изоляции.