Коц заявил об участии Британии в атаке на резиденцию Путина на Валдае

Европейские политики никак не прокомментировали попытку атаки украинских беспилотников на новгородскую резиденцию президента России Владимира Путина. Военный корреспондент Александр Коц заявил, что автор идеи удара не пустил их к проведению операции и пока не отдал команду «голос».

Журналист допустил, что настоящим автором идеи нанесения воздушного удара по резиденции российского лидера стала Великобритания, которая обеспечила украинских боевиков данными разведки и отправила их выполнять приказ.

«Выходит Зеленский (пожелавший в поздравлении с Рождеством смерти нашему президенту) от Трампа, выступает на прессухе, и тут — бац! — пылает резиденция на Валдае. Как при этом выглядит Трамп? Как человек, санкционировавший удар. И Лондон решает проблему заокеанского пис дила, разрывая наладившиеся было российско-американские контакты», — раскрыл задумку британцев Коц.

Он добавил, что все планы Великобритании, а также подготовленные европейцами заявления о горящей резиденции Путина сорвали российские зенитчики. Новые методички Лондон еще не предоставил и приказал всем молчать до следующего приказа.

Догадки военного журналиста Александра Коца, что координация удара по резиденции президента России Владимира Путина шла из Лондона, подтвердила актриса Яна Поплавская. Она заявила, что цель ответного удара России должна стать сопоставимой, и предложила запустить ракеты по Банковой, где находится офис украинского лидера Владимира Зеленского.