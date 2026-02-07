Глава РФПИ Дмитриев: ЕС стал использовать против США тактику медийных атак на РФ

СМИ Евросоюза и Великобритании стали использовать против США методы борьбы с Россией. Об этом в социальной сети Х сообщил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Теперь мы наблюдаем, как извращенная методичка Великобритании и ЕС по медийной атаке на Россию применяется и против США», — написал он.

Таким образом глава РФПИ прокомментировал публикацию замруководителя Госдепартамента США Сары Роджерс, в которой та раскритиковала редакционную политику британской газеты Financial Times, назвав ее сомнительной.

В августе 2025 года правительство Германии решило закрыть представительства ведущих российских СМИ в стране. Журналистов сочли угрозой безопасности.