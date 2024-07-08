Более 250 собак представили на Всероссийской выставке в Ногинске

Телеканал «360»
Фото: Телеканал «360»

Кинологическая выставка на Кубок главы Богородского округа прошла в спортивном комплексе «Знамя». Более 250 четвероногих конкурсантов отстаивали право быть лучшими в своей породе. Жюри оценивало, как питомцы демонстрируют правильную стойку, а также как следуют командам своего хозяина.

Фестиваль проходил в в апреле и в июле. На него заявились лучшие собаки в своих породах из Москвы, Рыбинска, Московской, Тульской и Нижегородской областей.

К этому этапу владельцы собак готовились особенно тщательно: учили питомцев правильно стоять, двигаться, быть послушными и внимательными, чтобы судьи смогли по достоинству оценить преимущества питомца перед его конкурентами.

Телеканал «360»
Фото: Телеканал «360»

Инициаторами выставки выступили сразу несколько престижных федераций и объединений: Российская кинологическая федерация, Российская федерация служебного собаководства, Межрегиональная общественная организация «Клуб служебного и спортивного собаководства „Русь“.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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