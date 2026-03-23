Метеорит пробил крышу дома в штате Техас

NYT: Фрагмент небесного тела размером с кулак упал на жилой дом под Хьюстоном

Фрагмент метеорита пробил крышу жилого дома неподалеку от города Хьюстона в штате Техас. Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на местные власти.

Метеорит пронесся над Техасом в субботу днем и распался на несколько частей. Один из фрагментов размером с кулак пробил дыру в кровле жилого здания к северу от Хьюстона.

По информации экстренных служб, в результате происшествия никто не пострадал. Местные власти продолжают мониторить ситуацию.

Ранее, 17 марта, над штатом Огайо взорвался крупный метеорит массой около семи тонн. Пролетев десятки километров, объект разрушился в небе над северной частью штата.