Место проведения митингов грузинской оппозиции украсят новогодней елкой

Сотрудники мэрии Тбилиси приступили к установке новогодней ели у здания парламента Грузии. На этой площадке каждый вечер собирались сторонники оппозиционных партий для участия в протестных митингах и противостоянии с полицейским спецназом. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщило РИА «Новости» .

По данным агентства, елку на этом месте устанавливают каждый декабрь. Новогоднее дерево имеет искусственную основу, высотой со здание парламента. В основу втыкают настоящие еловые ветви. В результате новогоднее дерево занимает собой всю площадь.

Корреспондент добавил, что часть пришедших для очередного протестного митинга участников, увидев новогоднюю елку, разбрелась.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на фоне продолжающихся в Тбилиси протестов объявил, что до конца года в республике примут закон, который запретит участникам митингов прятать лица за балаклавы и маски. Перерастающие в беспорядки протесты в Грузии начались после заявления властей о приостановке соглашения по интеграции с Евросоюзом до 2028 года.