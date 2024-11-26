«Место под солнцем». В Африке и Латинской Америке увидели большой инвестиционный потенциал

Россия в ближайшие пять лет планирует переориентироваться на рынки Африки и Латинской Америки. Об этом корреспонденту 360.ru Регине Ореховой рассказал вице-президент Торгово-промышленной палаты Владимир Падалко.

Он заявил, что России несколько лет назад пришлось практически прекратить экономические взаимоотношения с США, Новой Зеландией, Австралией и странами Европы. Вместо этого государство стало наращивать сотрудничество с Китаем.

«Именно там существует самый большой рынок сбыта на Земле», — подчеркнул Падалко.

Также важными партнерами для России стала Индия и Турция. По словам вице-президента ТТП, за последние два года российская сторона «осмотрелась» на зарубежном рынке и поняла, что комфортной средой для инвестиций и бизнеса в ближайшие пять лет станут Африка и Латинская Америка.

«Вот эти сейчас наши более 60% капитала, бизнеса в поисках рынка сбыта стали туда проникать <…> Мы увидели, что мы там точно сумеем отвоевать себе место под солнцем. И может быть, в данном случае нам как никогда будет нужна кооперация и с Казахстаном, и с Китаем», — добавил Падалко.

Ранее президент Владимир Путин отметил рост товарооборота России и КНР. С января по август этот показатель увеличился на 4,5%.