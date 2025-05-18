Место и время нового раунда переговоров России и Украины пока не определили

Информация о новом раунде переговоров с Украиной пока не появлялась. Об этом РИА «Новости» сообщил осведомленный источник.

Он призвал следить за заявлениями российской делегации, которая участвовала в переговорах в Стамбуле 16 мая.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио созвонился с российским коллегой Сергеем Лавровым. После переговоров американский дипломат рассказал, что Россия готовит подробный список требований для прекращения огня.

Он добавил, что встреча делегаций не была «простой тратой времени». Рубио также одобрил готовящийся обмен военнопленными между сторонами, который пройдет в формате «1000 на 1000».