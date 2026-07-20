Юрий Семин объяснил поражение Аргентины в финале ЧМ-2026

Бывший тренер сборной России и московского «Локомотива» Юрий Семин заметил, что Испания в финале чемпионата мира 2026 года была сильнее Аргентины и не дала сопернику показать свой футбол, сообщает ИА НСН .

Семин обозначил, что поражение Аргентины в финале чемпионата мира 2026 года было закономерным. По его словам, Испания сыграла настолько сильно, что аргентинцы не смогли показать свой футбол.

Семин отметил, что на ход встречи не сумел повлиять даже лидер сборной Аргентины Лионель Месси. Он также указал, что отсутствие ударов у аргентинцев его не удивило.

Сборная Испании обыграла Аргентину в финале ЧМ-2026 в США со счетом 1:0. Единственный мяч в дополнительное время на 106-й минуте забил Ферран Торрес.