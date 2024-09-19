Президент Павел: на восстановлении Чехии после наводнения уйдут месяцы и годы

Мощное наводнение серьезно повредило объекты инфраструктуры Чехии, заявил президент Петр Павел. По его словам, на восстановление страны уйдут многие месяцы и даже годы, сообщило РИА «Новости» .

Сильнее всего от стихии пострадали города Есеник, Крнов, Богумин, Микуловице и Олава. Вода покрыла почти всю площадь этих населенных пунктов, из-за чего оттуда пришлось эвакуировать более 10 тысяч человек. Президент посетил эти города и оценил масштаб разрушений.

«Восстановление инфраструктуры и жилья в этих местах займет многие месяцы, скорее, даже годы», — отметил глава государства и добавил, что заложенные на эти цели суммы из бюджета точно не покроют все расходы.

Наводнение случилось и в Польше. Его разрушительные последствия объяснили недальновидной политикой властей республики. Польские журналисты отметили, что вместо строительства дамб и водохранилищ руководство тратило деньги на Украину.