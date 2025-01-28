«Мерзкий тип». Трамп оскорбил журналиста CNN

Президент США Дональд Трамп обрадовался низким рейтингам журналиста CNN Джима Акосты и заодно оскорбил репортера. Своим мнением он поделился в соцсети Truth Social .

«Джим Акоста, один из худших, самых нечестных репортеров в истории журналистики, капитальный мерзкий тип, был переведен CNN „фейк-ньюз“ в полуночный час, „долину смерти“, из-за невероятно плохих рейтингов и отсутствия таланта», — написал американский лидер.

Трампу понравилась также новость о том, что журналист планирует уволиться. Президент назвал Акосту «капитальным лузером, который облажается, где бы ни оказался».

Телеканал CNN, выражающий продемократическую точку зрения, входит в число самых нелюбимых вещателей Трампа. Американский лидер называл их новости фейковыми, а с Акостой он не раз конфликтовал.

Журналист до этого в эфире CNN заявил, что расстается с телеканалом, где проработал 18 лет. Свое решение он объяснил тем, что «никогда не хорошее время преклоняться перед тираном».

Ранее американский предприниматель Илон Маск публично оскорбил немецкого канцлера Олафа Шольца, назвав его «дурачком». Последний раскритиковал жест бизнесмена на инаугурации Трампа.