Мерца уличили в желании подавить дебаты о возобновлении проекта «Северный поток»
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц активно поддерживает возможные новые санкции Евросоюза против газопроводов «Северный поток». Об этом сообщила Financial Times.
По информации издания, перед заявлением главы ЕС Урсулы фон дер Ляйен о рестрикциях, в котором она упомянула «Северный поток», она консультировалась с Мерцем и тот одобрил ее инициативу.
«Канцлер действительно поддерживает санкции против „Северного потока — 2“», — сказал анонимный представитель кабмина ФРГ.
Другие источники FT добавили, что Мерц хочет подавить любые дебаты в Германии относительно будущего возобновления проекта.
Ранее стало известно, что канцлера ФРГ предупредили о последствиях антироссийской политики. Его необдуманные шаги могут обернуться отставкой.