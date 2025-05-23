Канцлер ФРГ Фридрих Мерц активно поддерживает возможные новые санкции Евросоюза против газопроводов «Северный поток». Об этом сообщила Financial Times.

По информации издания, перед заявлением главы ЕС Урсулы фон дер Ляйен о рестрикциях, в котором она упомянула «Северный поток», она консультировалась с Мерцем и тот одобрил ее инициативу.

«Канцлер действительно поддерживает санкции против „Северного потока — 2“», — сказал анонимный представитель кабмина ФРГ.

Другие источники FT добавили, что Мерц хочет подавить любые дебаты в Германии относительно будущего возобновления проекта.

Ранее стало известно, что канцлера ФРГ предупредили о последствиях антироссийской политики. Его необдуманные шаги могут обернуться отставкой.