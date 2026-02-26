На мероприятии в берлинском кинотеатре «Колоссеум» канцлер Германии Фридрих Мерц процитировал французского писателя-русофоба ХIХ века Астольфа де Кюстина, которым восхищался главный нацистский пропагандист Йозеф Геббельс. Это свидетельствовало о невежестве немецких политиков, незнакомых с собственной историей, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале .

По ее словам, Мерц во второй раз обратился к наследию де Кюстина. На мероприятии «Кафе Киев» он зачитал его заявление о том, что Россия якобы находится в состоянии глубочайшего варварства. Захарова дала понять, что это высказывание скорее характеризует состояние немецкого истеблишмента.

«То, что у германских политиков с образованием, логикой и вообще кругозором большие проблемы, мы поняли. <…> Так что про „варварство“ — это не к нам, про варварство — это к Вам», — сказала она, обратившись к канцлеру.

Захарова напомнила, что Геббельс вдохновился творчеством французского писателя и поручил переиздать его книгу. Она предположила, что Мерц и его советники не знали об этом.

Мероприятие с участием канцлера прошло 23 февраля. На нем политики, общественники, деятели культуры и науки обсудили восстановление Украины и будущее Европы.

Ранее немецкого пенсионера пытались наказать за то, что он обозвал канцлера Пиноккио. Прокуратура встала на сторону мужчины.