Мерца назвали самым обидчивым политиком Германии

WamS: Мерц написал сотни жалоб на оскорбивших его обидчиков с 2021 года

Публичные оскорбления и клевета стали причиной глубокой обиды канцлера Германии Фридриха Мерца. С 2021 года он написал несколько сотен обращений в полицию на своих обидчиков. Об этом со ссылкой на документы сообщила газета Welt am Sonntag (WamS) .

Журналисты заявили, что получили данные по уголовным делам, материалам следствия и письмам адвокатов. Все они стали доказательством того, что с 2021 года — еще во время работы в бундестаге — Мерц написал несколько сотен жалоб.

По мнению авторов расследования, это сделало его одним из самых обидчивых и чувствительных политиков Германии.

Среди оскорблений, которые звучали в адрес Мерца, оказались «маленький нацист» и «паршивый пьяница». За последние слова политик добился уголовного дела, но суд посчитал его незаконным и прекратил.

Также в материале есть ссылка на данные Федерального ведомства по уголовным делам, из которых следует, что в 2024 году число публичных оскорблений и случаев клеветы в адрес политиков Германии выросло на 71%, до 4439 случаев.

В Уголовном кодексе страны есть статья, которая защищает политиков от покушения на их репутацию. Нарушение грозит штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет. В прошлом году приговоры получили 327 человек.

Чувствительный к оскорблениям в свой адрес Мерц не стал извиняться за реплику, оскорбившую власти Бразилии. На выступлении в конгрессе канцлер заявил, что немцы живут в самой прекрасной стране в мире. В качестве примера он привел историю посещения бразильского города Белен-ду-Пара, где не захотел остаться ни один из сопровождавших его журналистов, так как все мечтали вернуться на родину.