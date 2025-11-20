Мерц не извинится за слова о возвращении в прекрасную Германию из Бразилии

Канцлер Германии Фридрих Мерц отказался извиняться за фразу, что немцы живут в самой прекрасной стране мира, вызвавшей возмущение в Бразилии. Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, сообщило РИА «Новости» .

«Дважды нет», — ответил он.

По словам Корнелиуса, Бразилия является важнейшим партнером ФРГ в Южной Америке и высказывание канцлера вряд ли навредит отношениям двух стран. Он объяснил, что замечание Мерца относилось лишь к желанию делегации отправиться в обратный путь после утомительного ночного перелета и длинного дня в Белен-ду-Пара.

Ранее во время выступления на конгрессе в Берлине Мерц заявил, что немцы живут в одной из самых прекрасных стран мира. Канцлер добавил, что 7 ноября, когда он был с визитом в Бразилии, то спросил журналистов своего пула, кто хотел бы остаться в Белен-ду-Пара. Все репортеры были рады, что вернулись на родину.

Бразильцы восприняли фразу Мерца как критику города. Мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паэс назвал его нацистом и «бездомным сыном Гитлера», мэр Белен-ду-Пара Игор Норманду посчитал слова канцлера предвзятыми и высокомерными.

До этого Мерца раскритиковали на родине после его призыва укрепить обороноспособность Германии. Немцы высмеяли его наивность, отметив, что он, видимо, верит, что русские придут к ним пешком.