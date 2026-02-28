Spiegel: Мерц в КНР заговорил о сотрудничестве, забыв про критику

Прибывший с официальным визитом в Китай канцлер Германии Фридрих Мерц неожиданно перестал критиковать Пекин и заговорил о сотрудничестве. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

«То, что можно было услышать, звучало робко», — говорится в материале.

За несколько недель до поездки немецкий канцлер отметился рядом резких заявлений в адрес китайских властей. Только на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином его радикальная риторика резко смягчилась. Мерц начал говорить, что между странами необходимо поддерживать хорошие отношения и вообще сотрудничать.

Относительно украинского конфликта канцлер ФРГ согласился с позицией Китая, что следует искать пути для его мирного урегулирования. Мерц прибыл в КНР в сопровождении представителей бизнеса. В их числе были главы немецких автобрендов — BMW, Mercedes и Volkswagen.

Ранее в Германии сообщили, что Мерц на предвыборном мероприятии в Фолькмарзене назвал перемирие в зоне спецоперации единственным условием для мирных переговоров с Россией.