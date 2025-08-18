Трамп заявил, что обсудит с Зеленским вопрос обмена территорий

Президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме необходимо обсудить возможность «обмена территориями». Он добавил, что при этом нужно учитывать существующую «линию соприкосновения».

«Мы должны обсудить возможный обмен территориями, принять это во внимание, линию соприкосновения», — заявил глава Белого дома.

Публичное общение Трампа и Зеленского в узком составе длилось около 25 минут. Президенты обсудили варианты мирного урегулирования конфликта на Украине.

Американский лидер ранее допускал проведение трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. Сам Зеленский отметил, что территориальные вопросы будут обсуждаться именно в таком формате — на трехсторонней встрече.

В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. По словам президента США, переговоры идут «очень успешно».