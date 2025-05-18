Канцлер ФРГ Мерц: Европа далека от разговоров о размещении войск на Украине

Европа не обсуждает отправку миротворцев на Украину. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Слова немецкого главы передало агентство DPA .

«По словам Мерца, в настоящее время Европа далека от разговоров о размещении войск на Украине, поскольку все усилия сосредоточены на безоговорочном прекращении огня с Россией», — отметили в материале.

Сейчас необходимо уделить внимание проработке формата продолжения переговоров между Россией и Украиной, добавил канцлер.

Мерц показал миру беспомощность Европы, когда попытался поставить России ультиматум по поводу прекращения огня, заявил швейцарский историк Роланд Попп. Россию не получается напугать санкциями, и Европе давно пора понять это, отметил эксперт. Мерц много себе позволил, пригрозив России ракетами Taurus.