Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил на выставке ремесел в Мюнхене и подчеркнул важность предотвращения неконтролируемой миграции из Ирана на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщило издание DPA .

По словам главы немецкого правительства, Иран должен поддерживать общественный порядок и обеспечивать базовые потребности населения.

«Мы также хотим предотвратить неконтролируемые миграционные потоки из Ирана», — сказал Мерц.

Берлин не хочет повторения «сирийского сценария», когда из-за длительной гражданской войны в Сирии миллионы людей покинули свои дома и бежали в Европу.

Ранее GLZRadio сообщало, что Германия захотела воевать с США и Израилем против Ирана. По его данным, ФРГ начала переговоры с Белым домом.