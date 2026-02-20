Мерц призвал ЕС научиться говорить на языке силы
Европе следует научиться говорить на языке силы, чтобы не способствовать конфликтам. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, трансляцию его выступления на партийном съезде в Штутгарте провел телеканал Phoenix.
«История учит нас одному: умиротворение не ведет к миру, а лишь поощряет агрессора», — подчеркнул политик.
По его словам, сторонники наивного пацифизма способствуют началу новых конфликтов. Мерц выразил надежду, что в будущем Германия заявит о себе и примет больше ответственности в условиях изменений.
Канцлер Германии добавил, что прежнего миропорядка больше нет.
Ранее Мерц исключил возможность продолжения диалога с президентом Владимиром Путиным. Он добавил, что руководство ФРГ не собирается возобновлять сотрудничество с Россией в энергетической сфере, и рекомендовал Евросоюзу не питать иллюзий на этот счет.