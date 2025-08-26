Мерц пригрозил России новыми санкциями «за срыв встречи» Путина и Зеленского

Срыв встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского приведет к новому усилению санкций со стороны Евросоюза. С таким заявлением на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни выступил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Он подчеркнул, что изначально установленный срок в две недели истекает.

«Если встреча не состоится, как было согласовано с президентом США Трампом и Путиным, то мяч снова окажется на нашей стороне, я имею в виду европейцев и американцев», — привел заявление Мерца телеканал ADF.

Канцлер Германии добавил, что Евросоюз сейчас рассматривает возможность усиления антироссийских санкций для усиления давления на Путина, чтобы он согласился на встречу с Зеленским.

«Президент США также не исключил введения дополнительных штрафных пошлин», — добавил Мерц.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва согласна на встречу Путина и Зеленского.

При этом он подчеркнул, что существенных результатов от двусторонних переговоров можно не ждать.

Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что Россия не согласна с рядом пунктов проекта гарантий безопасности для Украины.

В частности, речь идет о размещении иностранных войск на территории соседней страны.

Лавров подчеркнул, что лучшим решением могли бы стать гарантии безопасности со стороны стран-членов Совета безопасности ООН.

Президент США Дональд Трамп в ходе своего общения с журналистами в минувший понедельник, 25 августа, заявил, что дату встречи Путин и Зеленский могут выбрать самостоятельно, исходя из собственных графиков.