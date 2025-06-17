Мерц пригрозил Ирану полным уничтожением ядерной программы

Если Тегеран не отступит, то речь может пойти о полном уничтожении ядерной программы Ирана. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц телеканалу ZDF .

Немецкий политик отметил, что Тель-Авив не сможет решить такую задачу в одиночку.

По его словам, Израиль стоит поблагодарить за действия против Ирана. Он назвал их «грязной работой», которую еврейское государство делает «для всех». Мерц подчеркнул, что иранский режим принес смерть и разрушения всему миру.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп захотел полной капитуляции Ирана. По его словам, реальное решение заключается в отказе страны от разработки оружия массового поражения, а не только в прекращении взаимных ударов с Израилем.