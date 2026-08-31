Правительство Германии рассматривает расходы на оборону как одну из главных статей бюджета. Об этом в интервью телеканалу ARD заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Так он ответил на вопрос журналиста Маркуса Прайса, можно ли объяснить гражданам необходимость огромных расходов на оборону если при этом в других сферах приходится сокращать расходы.

«Какой нам прок от самых щедрых родительских пособий, если мы потеряем свободу, а мир в Европе окажется под угрозой?» — резко ответил Мерц.

При этом канцлер признал, что при выделении денег Бундесверу необходимо действовать экономнее.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в воскресенье, 30 августа, в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину заявил, что европейские страны после отказа от военной поддержки США начали собирать больше денег с населения на оборону.

Он подчеркнул, чтобы сбавить негатив со стороны избирателей политики придумали врага в лице России, который теперь используют в качестве прикрытия и объяснения, почему на новые вооружения требуется больше денег.