Мерц подвел итоги беседы Трампа с лидерами ЕС

Мерц после диалога Трампа с лидерами ЕС: надежда на мир на Украине есть

Последние события свидетельствует о том, что надежда на мир на Украине есть. Об этом по итогам конференции с европейскими лидерами, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщило агентство Bloomberg .

«Надежда на мир на Украине есть. Прекращение огня должно стать первым шагом в соглашении по установлению мира на Украине, и нет плана по юридическому признанию территориального контроля России над занятыми территориями», — сказал он.

Президент Франции Эммануэль Макрон добавил, что ЕС якобы хочет прочного мира, но подчеркнул, что территориальные вопросы можно решать «лишь путем переговоров с Украиной».

«Позиции свидетельствуют о единстве не только европейцев, но и союзников, которые оказались в коалиции добровольцев, созданной в последние месяцы», — добавил Макрон.

Ранее главы стран ЕС предложили договариваться по линии боевого соприкосновения.