Мерц первым из лидеров ЕС обсудил с Трампом новый план по Украине

Немецкий канцлер Фридрих Мерц первым из европейских лидеров созвонился с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить новый мирный план по Украине. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на представителя кабмина ФРГ Штефана Корнелиуса.

«Это был доверительный и конструктивный телефонный разговор», — сказал он, отметив, что во время беседы Мерц и Трамп согласовали дальнейшие шаги на уровне советников.

Корнелиус добавил, что канцлер ФРГ проинформирует европейских партнеров о содержании разговора с главой Белого дома. Кроме того, и саму беседу, и американский план из 28 пунктов по Украине планируется обсудить на грядущем саммите «Большой двадцатки» в Южной Африке.

Ранее западные СМИ сообщали о негативной реакции Евросоюза на новый мирный план США, оценивая его как очень плохой. Сейчас Европа на пару с Украиной пытаются затянуть согласование документа, считая его слишком выгодным для России.