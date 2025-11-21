Сдадут Киев — начнут новую войну: почему Европа так сильно хочет крови?
Станкевич: Зеленский спрятался за протест Европы по плану Трампа, как в окоп
Новый мирный план США по Украине вызвал разочарование и недовольство у ЕС. Во-первых, узнали европейцы обо всем постфактум, хотя спонсируют Киев и с учетом этого требуют права голоса в любых подобных инициативах. Во-вторых, сам документ, как видится Европе, является «плохой сделкой в угоду Путину» и «скрытой капитуляцией» республики. Но что движет европейскими лидерами на самом деле?
Какую позицию заняла Европа
О негативной реакции ЕС на мир в формате Трампа сегодня писали и Politico, и The Wall Street Journal. Собеседников первого издания из числа европейских чиновников предложения США раздосадовали, так как, по их оценке, это «всего лишь список пунктов, чтобы удовлетворить Владимира Путина», и «очень плохой план».
«Но сигналы говорят о том, что украинцы должны его принять», — заметил один из источников, подчеркнув, что Киев при этом показывает, что давление ничего не даст.
По оценке Politico, сейчас реальность для ЕС становится все более суровой: европейцы пытались «купить себе место за столом переговоров», согласившись оплатить расходы на новую военную помощь ВСУ, но, судя по всему, пролетели как фанера над Парижем.
И у них возникает закономерный вопрос: «почему у Евросоюза здесь так мало возможностей для действий, даже когда сейчас он платит по всем счетам?»
Интересно
По данным WSJ, сейчас Европа пытается через свои каналы в Вашингтоне «оттянуть» план, который ей кажется слишком выгодным для России.
Для ЕС главным остается тезис «никакого мира без согласия Киева и реальных гарантий безопасности». Во Франции при этом подчеркивают, что всем нужна «справедливая формула», а «не скрытая капитуляция».
А что же Украина? А Украина не теряется и качает лодку с недовольными европейцами, предупреждая, что любые уступки по территории и ограничению армии дадут России возможность перегруппироваться и наносить новые удары.
Интересно
Зеленский прячется за протест Европы, как в окоп
Раздираемая коррупционным скандалом Украина сейчас, очевидно, ни к какому конструктивному диалогу по-прежнему не готова.
Зеленский может изображать что-то отдаленно похожее на готовность, но только ради того, чтобы не злить Дональда Трампа, убежден политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.
Но при всем этом, по словам эксперта, президент Украины все равно будет пытаться продолжать маневрировать, мобилизуя поддержку со стороны Европы.
«Его позиция такова: сначала вы, американцы, свой план с европейцами согласуйте, и тогда я буду его действительно исполнять. И он считает, что европейцы сейчас должны вступиться и надавить на Трампа, чтобы он так далеко не шел по пути дипломатической договоренности с Россией», — пояснил он в беседе с 360.ru.
И Европа действительно включается все более активно. Она все более громко протестует против опубликованного проекта мирного плана Дональда Трампа, и за этот протест Зеленский просто прячется, как за стену, как в окоп, и пытается маневрировать и выжидать.
Сергей Станкевич
С учетом этого, по прогнозу политолога, теперь надо ждать не готовности Зеленского, а дальнейших шагов со стороны Вашингтона и трамповской команды: насколько серьезно или несерьезно они настроены? Пойдут дальше или опять увязнут в европейском болоте?
Политолог Данила Гуреев также убежден, что в реальном завершении конфликта действительно заинтересованы только две страны — США и Российская Федерация. Украине это не нужно, так что о готовности принимать сейчас мирный план речи не идет.
«Заинтересованы по-настоящему только Соединенные Штаты Америки, потому что Дональду Трампу нужна галочка в категории „помирил“, и Россия. Но для европейских держав и Украины это стало довольно выгодной статьей дохода», — пояснил собеседник 360.ru.
«Пропустили точку, когда можно улыбнуться Путину»
Публицист и политолог Никита Подгорнов при этом обращает внимание, что после того, как конфликт действительно завершится, вслед за Киевом стремительно полетит вниз и Европа.
«Макрон-Мерц и тому подобные пропустили точку, когда можно улыбнуться Путину и все откатить назад. Как это, в некотором смысле, заведено и принято в большой политике. Нет, все-все-все поставили на карту. До последнего», — подчеркнул он.
С учетом этого, по его мнению, после финала украинского кризиса Европа вполне может попробовать разжечь что-то новое, потому что существовать без открытого противостояния с Россией она просто не может.
Даже если Киев — все, то начнется что-то другое со стороны ЕС. Прибалтика, Калининград, Польша, Финляндия. Откуда-то полетит провокация масштаба военного столкновения РФ — НАТО.
Никита Подгорнов
«Понимаете, Европа в тупике. Она не может не воевать с Россией. Если не будет Украины — она пойдет тараном в Прибалтике. Устроит диверсии в Калининградской области. Ей нужен открытый конфликт с Россией. Это общий курс на ближайшие годы», — уверен Подгорнов.
И все случаи с пролетами неопознанных беспилотников, какие-то «диверсии» в Польше, по его мнению, тоже являются частью подготовки к окончанию конфликта на Украине, чтобы была почва для разжигания новых горячих точек.
«У нее нет других внешнеполитический целей. У нее нет других внутриполитических целей. Только „угроза со стороны РФ“. Она оправдывает внешнюю политику, внутреннюю», — добавил эксперт.
С тезисом о том, что ЕС продолжит придерживаться курса «анти-Россия», согласен Данила Гуреев. По его словам, для европейских лидеров это очень удобный способ переманивать на свою сторону электорат, который пугают мнимыми угрозами и обещаниями некоей «безопасности».
«И это будет продолжаться до тех пор, пока элиты на территории Европейского союза не трансформируются или вообще не поменяются», — убежден он.
Новой войны не будет
Сергей Станкевич при этом версию о возможной новой войне отверг полностью. По его прогнозу, когда удастся погасить украинский очаг, новых не возникнет. А дроны, сообщения о диверсиях, истребителях — не подготовка к будущему конфликту, а лишь театральные эффекты. Не более того.
«Реально в Европе никто не готов не только воевать, но даже к серьезной милитаризации. Все планы, которые оглашаются, они действительно упираются в отсутствие денег и внутренней сплоченности. Так что театральные эффекты так и заглохнут, а вот реальный украинский очаг гасить необходимо, но это, видимо, будет сложным процессом», — заключил специалист.