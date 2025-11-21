Новый мирный план США по Украине вызвал разочарование и недовольство у ЕС. Во-первых, узнали европейцы обо всем постфактум, хотя спонсируют Киев и с учетом этого требуют права голоса в любых подобных инициативах. Во-вторых, сам документ, как видится Европе, является «плохой сделкой в угоду Путину» и «скрытой капитуляцией» республики. Но что движет европейскими лидерами на самом деле?

Какую позицию заняла Европа О негативной реакции ЕС на мир в формате Трампа сегодня писали и Politico, и The Wall Street Journal. Собеседников первого издания из числа европейских чиновников предложения США раздосадовали, так как, по их оценке, это «всего лишь список пунктов, чтобы удовлетворить Владимира Путина», и «очень плохой план».

«Но сигналы говорят о том, что украинцы должны его принять», — заметил один из источников, подчеркнув, что Киев при этом показывает, что давление ничего не даст. По оценке Politico, сейчас реальность для ЕС становится все более суровой: европейцы пытались «купить себе место за столом переговоров», согласившись оплатить расходы на новую военную помощь ВСУ, но, судя по всему, пролетели как фанера над Парижем.

Фото: РИА «Новости»

И у них возникает закономерный вопрос: «почему у Евросоюза здесь так мало возможностей для действий, даже когда сейчас он платит по всем счетам?»

Интересно Глава евродипломатии Кая Каллас уже предупредила, что любое предложение по урегулированию «потерпит неудачу» без поддержки как со стороны Киева, так и Европы. Теперь министры стран ЕС обсуждают новые санкции, чтобы давить на Россию дальше. Ограничения, по предварительным данным, затронут в том числе теневой флот.

По данным WSJ, сейчас Европа пытается через свои каналы в Вашингтоне «оттянуть» план, который ей кажется слишком выгодным для России. Для ЕС главным остается тезис «никакого мира без согласия Киева и реальных гарантий безопасности». Во Франции при этом подчеркивают, что всем нужна «справедливая формула», а «не скрытая капитуляция». А что же Украина? А Украина не теряется и качает лодку с недовольными европейцами, предупреждая, что любые уступки по территории и ограничению армии дадут России возможность перегруппироваться и наносить новые удары.

Интересно Поздно вечером 20 ноября Axios со ссылкой на источники писал, что Киев готов вести переговоры по мирному плану США. Правда, уже на следующий день секретарь СНБО Рустем Умеров поспешил заявить, что это не так и публикации в СМИ не имеют ничего общего с реальным положением дел. А Зеленский вечером 21 ноября записал обращение к нации, в котором заявил, что не будет «предавать национальные интересы, а будет предлагать конструктивные варианты на те вещи, которые не устраивают».

Зеленский прячется за протест Европы, как в окоп Раздираемая коррупционным скандалом Украина сейчас, очевидно, ни к какому конструктивному диалогу по-прежнему не готова. Зеленский может изображать что-то отдаленно похожее на готовность, но только ради того, чтобы не злить Дональда Трампа, убежден политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич. Но при всем этом, по словам эксперта, президент Украины все равно будет пытаться продолжать маневрировать, мобилизуя поддержку со стороны Европы.

Фото: The Presidential Office of Ukraine

«Его позиция такова: сначала вы, американцы, свой план с европейцами согласуйте, и тогда я буду его действительно исполнять. И он считает, что европейцы сейчас должны вступиться и надавить на Трампа, чтобы он так далеко не шел по пути дипломатической договоренности с Россией», — пояснил он в беседе с 360.ru.

И Европа действительно включается все более активно. Она все более громко протестует против опубликованного проекта мирного плана Дональда Трампа, и за этот протест Зеленский просто прячется, как за стену, как в окоп, и пытается маневрировать и выжидать. Сергей Станкевич

С учетом этого, по прогнозу политолога, теперь надо ждать не готовности Зеленского, а дальнейших шагов со стороны Вашингтона и трамповской команды: насколько серьезно или несерьезно они настроены? Пойдут дальше или опять увязнут в европейском болоте?

Политолог Данила Гуреев также убежден, что в реальном завершении конфликта действительно заинтересованы только две страны — США и Российская Федерация. Украине это не нужно, так что о готовности принимать сейчас мирный план речи не идет. «Заинтересованы по-настоящему только Соединенные Штаты Америки, потому что Дональду Трампу нужна галочка в категории „помирил“, и Россия. Но для европейских держав и Украины это стало довольно выгодной статьей дохода», — пояснил собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

«Пропустили точку, когда можно улыбнуться Путину» Публицист и политолог Никита Подгорнов при этом обращает внимание, что после того, как конфликт действительно завершится, вслед за Киевом стремительно полетит вниз и Европа. «Макрон-Мерц и тому подобные пропустили точку, когда можно улыбнуться Путину и все откатить назад. Как это, в некотором смысле, заведено и принято в большой политике. Нет, все-все-все поставили на карту. До последнего», — подчеркнул он. С учетом этого, по его мнению, после финала украинского кризиса Европа вполне может попробовать разжечь что-то новое, потому что существовать без открытого противостояния с Россией она просто не может.

Даже если Киев — все, то начнется что-то другое со стороны ЕС. Прибалтика, Калининград, Польша, Финляндия. Откуда-то полетит провокация масштаба военного столкновения РФ — НАТО. Никита Подгорнов

«Понимаете, Европа в тупике. Она не может не воевать с Россией. Если не будет Украины — она пойдет тараном в Прибалтике. Устроит диверсии в Калининградской области. Ей нужен открытый конфликт с Россией. Это общий курс на ближайшие годы», — уверен Подгорнов. И все случаи с пролетами неопознанных беспилотников, какие-то «диверсии» в Польше, по его мнению, тоже являются частью подготовки к окончанию конфликта на Украине, чтобы была почва для разжигания новых горячих точек. «У нее нет других внешнеполитический целей. У нее нет других внутриполитических целей. Только „угроза со стороны РФ“. Она оправдывает внешнюю политику, внутреннюю», — добавил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

С тезисом о том, что ЕС продолжит придерживаться курса «анти-Россия», согласен Данила Гуреев. По его словам, для европейских лидеров это очень удобный способ переманивать на свою сторону электорат, который пугают мнимыми угрозами и обещаниями некоей «безопасности». «И это будет продолжаться до тех пор, пока элиты на территории Европейского союза не трансформируются или вообще не поменяются», — убежден он. Новой войны не будет Сергей Станкевич при этом версию о возможной новой войне отверг полностью. По его прогнозу, когда удастся погасить украинский очаг, новых не возникнет. А дроны, сообщения о диверсиях, истребителях — не подготовка к будущему конфликту, а лишь театральные эффекты. Не более того. «Реально в Европе никто не готов не только воевать, но даже к серьезной милитаризации. Все планы, которые оглашаются, они действительно упираются в отсутствие денег и внутренней сплоченности. Так что театральные эффекты так и заглохнут, а вот реальный украинский очаг гасить необходимо, но это, видимо, будет сложным процессом», — заключил специалист.