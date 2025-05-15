Мерц назвал условие конфискации российских активов

Мерц: замороженные российские активы могут конфисковать, если закон это позволит

Замороженные активы России конфискуют, если это позволит сделать законодательство. Об этом изданию Zeit заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Если будет возможность использовать данные средства на чистой правовой основе, мы сделаем это. Но нам нужно осознавать риски, которые для европейского финансового рынка повлечет за собой такой шаг», — сказал он.

Мерц отметил, что германская сторона в настоящее время выясняет этот вопрос.

После начала спецоперации на Украине страны «Большой семерки» и Евросоюз и заблокировали почти половину валютных резервов России на общую сумму около на 300 миллиардов евро, из которых 200 миллиардов размещены в ЕС.

Ранее стало известно, что ЕС передаст Украине еще 900 млн евро из доходов от замороженных активов России на приобретение ракет, боеприпасов и беспилотников. В общей сложности сообщество на поддержку Украины выделило 3,3 миллиарда евро.