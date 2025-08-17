Мерц назвал лучшее место для встречи Путина, Трампа и Зеленского

Вероятная встреча президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского могла бы состояться в Европе. Об этом телеканалу N-TV заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Политик выразил уверенность в том, что между тремя сторонами рано или поздно пройдут переговоры. Однако пока не известно ни время проведения, ни место грядущей встречи.

«Я думаю, что трехсторонняя встреча состоится. Мы предложили, чтобы это место можно было найти в Европе», — сказал Мерц.

По информации Politico, Зеленского на предстоящей встрече с Трампом 18 августа может сопроводить президент Финляндии Александр Стубб. Газета Il Fatto quotidiano добавила, в США отправится и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев указывал на панику среди сторонников конфликта на Украине на фоне встречи Трампа и Зеленского в Белом доме.