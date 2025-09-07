Германии предсказали прямое участие в конфликте при вводе войск на Украину

Вагенкнехт: ФРГ может стать стороной конфликта при отправке военных на Украину

Германия может оказаться стороной конфликта на Украине, если после заключения возможного мирного соглашения туда отправят немецких военнослужащих в рамках западных «гарантий безопасности». Об этом заявила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт в соцсети X .

Она отметила, что канцлер Фридрих Мерц рассматривает такой вариант и в случае возобновления боевых действий Германия окажется вовлеченной в конфликт. Политик призвала не допустить реализации подобных планов правительства и выступила за мирное урегулирование.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что 26 стран выразили готовность отправить войска на Украину или поддержать подобные действия.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что союзники также готовы поставлять Киеву ракеты большой дальности и назвал это «нерушимым обязательством перед Украиной».