Мерц фразой Меркель пообещал немцам успешные реформы

Канцлер Германии Фридрих Мерц на партийном съезде отделения ХДС в Мекленбурге — Передней Померании повторил культовую фразу своей предшественницы Ангелы Меркель, говоря о реформах в стране. Трансляцию вел сайт журнала Der Spiegel .

«Мы справимся с этим, мы сможем с этим справиться, если будем держаться вместе и если мы снова поверим друг в друга», — заявил он.

Мерц использовал фразу Меркель, выражая уверенность в способности Германии реализовать реформы в стране и преодолеть экономические трудности. Только вот его предшественница сказала свою знаменитую фразу во время пика миграционного кризиса в 2015 году.

Насколько немцы «справились» можно судить по мнениям политиков и экспертов. Многие считают, что Германия так и не смогла полноценно интегрировать мигрантов в свое общество.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель назвала Мерца «канцлером-лжецом».