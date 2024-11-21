«Был очарован». Трамп пытался выведать у Меркель информацию о Путине

Президент России Владимир Путин очаровал американского лидера Дональда Трампа. На первой встрече с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель он задал много вопросов о политике. Она рассказала об этом в своих мемуарах, выжимки из которых опубликовала газета Die Zeit .

«Он, судя по всему, был совершенно очарован российским президентом. <…> Мы говорили на разных уровнях — Трамп на эмоциональном, я опиралась на факты», — сообщила экс-канцлер.

Трамп интересовался не только Путиным, но и восточногерманским происхождением Меркель. Она сообщила, что встреча с республиканцем оставила плохое впечатление. Экс-канцлер поняла, что не сможет сработаться с ним.

В книге «Свобода. Воспоминания 1954 — 2021» Меркель рассказала также об общении с Путиным. Ее поразили его уверенность в собственной правоте и умение оставаться начеку.