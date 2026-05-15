Меркель рассказала, что избавилась от части коллекции пиджаков

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью журналу Focus рассказала, что уже избавилась от части своей коллекции пиджаков.

«От части (пиджаков — прим. ред.) уже избавилась, часть еще в шкафу», — заявила Меркель.

Ангела Меркель занимала пост канцлера с 2005 по 2021 год, она была первой женщиной на этом посту. Практически всегда она носила брючные костюмы, и неизменные пиджаки с V-образным вырезом. Цвета пиджаков были от желтого до фуксии. Меркель призналась, что начала носить костюмы с момента назначения на пост канцлера, до этого предпочитала юбки и свитеры.

В Германии подсчитали, что Меркель с 1 июля 2024 года по 31 марта 2026 года потратила на услуги парикмахера и визажиста около 65 тысяч евро из государственного бюджета. На зарубежные поездки экс-канцлер с июля 2024 года по март 2026 года потратила 10 558,17 евро. Всего она совершила девять поездок.