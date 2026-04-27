Меркель потратила из бюджета €65 тысяч на визажиста и парикмахера

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель потратила на услуги парикмахера и визажиста около 65 тысяч евро (более 5,7 миллиона рублей) из государственного бюджета. Об этом сообщили на сайте пресс-службы бундестага.

«Расходы на парикмахерские и визажистские услуги с 1 июля 2024 года по 31 марта 2026 года составили 64 677 евро», — заявили в публикации.

В бундестаге также подсчитали расходы на зарубежные поездки Меркель с июля 2024 года по март 2026 года. На эти цели потратили 10 558,17 евро из федерального бюджета. Всего она совершила девять поездок.

Помимо Меркель в бундестаге оценили расходы и на бывшего канцлера Германии Олафа Шольца, отметив, что с 6 мая 2025 года он не тратился на визажиста и парикмахера. Зарубежных поездок у него было четыре, которые обошлись бюджету в шесть тысяч евро.

Ранее бывший вице-президент США Камала Харрис в мемуарах «107 дней» рассказывала, что в начале карьеры Меркель однопартийцы обзывали ее уродливой птицей.