Меркель поделилась с немецкими политиками опытом общения с Трампом

Избранный президент США Дональд Трамп не рассматривает для себя ситуации компромисса и ставит интересы своей страны на первое место. Как сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung , с таким заявлением выступила бывший канцлер Германии Ангела Меркель на предвыборной встрече с отделением партии Христианско-демократический союз в Дюссельдорфе.

Она подчеркнула, что современным европейским политикам необходимо объединиться и проявить больше уверенности и упорства, чтобы не потерять США как союзника.

«Мы не можем изменить Дональда Трампа, но можем ему отвечать и вести с ним диалог», — сказала Меркель.

Бывший канцлер Германии добавила, что США также нуждаются в Евросоюзе, как партнере. Поэтому этот фактор необходимо учитывать в переговорах с Трампом.

Ранее газета Financial Times заявила о росте беспокойства среди европейских чиновников из-за возможных решений Дональда Трампа об отмене антироссийских санкций, которые ввела администрация Джо Байдена.

Источники журналистов заявили, что руководство Евросоюза собрало специальную группу экспертов, которые сейчас изучают возможные пути решения, если новый американский лидер пойдет на такой шаг.