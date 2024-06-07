Ангела Меркель, будучи на посту федерального канцлера Германии, знала о планах России по действиям, направленным на запуск газопровода «Северный поток — 2». Политик также была в курсе того, что Москва якобы планировала ограничить поставки энергоресурсов в Европу, сообщила газета Handelsblatt.

В служебной записке одного из анонимных чиновников Минэкономики ФРГ от 2021 года говорится, что с российской стороны якобы поступали заявления о «нежелании экспортировать топливо в Северо-Западную Европу». Таким образом российская сторона хотела усилить давление на Германию с целью скорейшего ввода газопровода в эксплуатацию.

В ходе правительственных заседаний по этим вопросам Меркель защищала ценовую политику «Газпрома» и призывала «не искать простых объяснений высоких цен на газ».

Зарубежные СМИ также отмечали, что президент США Джо Байден пошел на серьезный компромисс с властями Германии в вопросе строительства газопровода «Северный поток — 2».