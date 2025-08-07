Мэра коммуны на востоке Франции госпитализировали после жестокого нападения

Мэр французского города Вильнев-де-Марке Жиль Дюссо оказался в больнице в критическом состоянии после уличного нападения. Об сообщила в четверг газета Parisien.

«В среду в конце дня на 63-летнего Жиля Дюссо напали, когда он шел по улице коммуны со своим сыном. Его госпитализировали в критическом состоянии», — говорится в статье.

Прокуратура сообщила, что нападавший трижды ударил мэра холодным оружием в грудь. Затем он скрылся и вернулся на машине, пытаясь наехать на политика и его 28-летнего сына. Им удалось увернуться, и автомобиль врезался в стену. После этого злоумышленник ударил сына Дюссо и убежал.

По данным радиостанции RTL, жизни главы коммуны ничего не угрожает. Подозреваемый — 60-летний местный житель. У него с мэром есть давний имущественный конфликт, рассказал источник. Злоумышленник до сих пор не найден. Заведено дело о попытке убийства государственного служащего.

Ранее на Западе участились случаи похищений криптоинвесторов и членов их семей ради выкупа. Особенно много таких преступлений зафиксировали во Франции. Одно из громких нападений произошло в Париже в середине мая. Трое мужчин в масках атаковали 34-летнюю женщину с ребенком. Пострадавшая — дочь управляющего криптовалютной биржей Paymium.