В США и Франции стали чаще похищать криптоинвесторов ради выкупа

На Западе участились случаи похищений криптоинвесторов и членов их семей ради выкупа. Особенно много таких преступлений зафиксировали в США и Франции. Об этом сообщила The Wall Street Journal.

Одно из громких нападений произошло в Париже в середине мая. Трое мужчин в масках набросились на 34-летнюю женщину с ребенком — дочь управляющего криптовалютной биржей Paymium и его внука.

Злоумышленники попытались затолкать своих жертв в белый фургон, замаскированный под грузовик для доставки. Избежать похищения удалось благодаря супругу потерпевшей и соседу. Мужчину набросились на преступников, и те скрылись с места.

По информации WSJ, некоторые другие случаи заканчивались не столь благополучно. Когда злоумышленникам удавалось похитить самих криптоинвесторов или их родных, в ход шли угрозы и даже пытки, например отрезание пальцев.

Ранее стало известно об аресте бывшего топ-менеджера криптобиржи Binance в СНГ Владимира Смеркиса. Его заподозрили в мошенничестве.