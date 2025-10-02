Четыре человека пострадали после нападения около синагоги в Манчестере

Четыре человека пострадали в результате нападения с ножом возле синагоги на улице Миддлтон-роуд в Манчестере. Об этом сообщили в британской полиции .

По данным правоохранителей, мужчина на автомобиле наехал на прохожих, после чего атаковал людей с ножом. Один из очевидцев вызвал полицию, на место прибыли медики. Пострадавшие получили как ножевые ранения, так и травмы от наезда автомобиля.

В ходе задержания стражи порядка открыли огонь по предполагаемому преступнику. По информации полиции, его, предположительно, ранили.

Полиция подтвердила, что инцидент рассматривается как террористический акт.

Ранее схожий случай произошел в России: на синагогу в Сочи напал мужчина с молотком. Как сообщили в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара, агрессор пытался прорваться внутрь, где в этот момент находились дети. Пройти дальше охраны ему не удалось, позже он начал забрасывать здание камнями. Никто не пострадал, злоумышленника задержала полиция.