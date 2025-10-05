Армения прояснила вопрос российских пограничников

МИД Армении: мирное соглашение с Баку не затрагивает российских военных

Вопрос пограничников России на армянской территории не обсуждался в рамках договора между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян в интервью изданию PassBlue .

Интервьюер напомнил, что сейчас, по соглашению, российские силы патрулируют границу Армении с Ираном. И поинтересовался, значит ли договор с Азербайджаном то, что россияне уйдут.

Дипломат объяснила, что вопрос охраны армяно-иранской границы регулируется отдельным двусторонним соглашением с Россией и не связан с процессом нормализации отношений с Азербайджаном.

«Это регулируется двусторонним соглашением с Россией, поэтому это не имеет отношения к мирному соглашению, которое мы парафировали», — добавила Бадалян.

Российские пограничники из состава Пограничной службы ФСБ России находятся в Армении с 1992 года. Они несут службу на участках границы с Ираном и Турцией, обеспечивая безопасность республики на стратегических рубежах.

Деятельность контингента закреплена межправительственным соглашением, которое имеет долгосрочный характер и действует независимо от мирных переговоров между Ереваном и Баку.

Основные подразделения российских пограничников дислоцируются в Гюмри, Мегри, Арташате и Капане. Содержание отрядов финансируется Россией, а армянская сторона предоставляет им необходимую инфраструктуру и правовые гарантии.

Ранее жители Еревана вышли на улицу с требованием отставки Пашиняна.