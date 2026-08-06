Мэр Хиросимы в годовщину бомбардировки раскритиковал Россию, но не упомянул США

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в своей речи на церемонии по случаю 81-й годовщины атомной бомбардировки раскритиковал действия России на Украине, но забыл упомянуть США — страну, которая в 1945 году сбросила на город атомную бомбу. Об этом написал ТАСС .

В своем выступлении Мацуи обвинил Россию в использовании ядерного оружия в качестве инструмента запугивания, раскритиковав при этом действия РФ на Украине. При этом мэр Хиросимы первую часть речи про РФ говорил «большая держава», лишь потом напрямую упомянул Россию.

Как и в прошлые годы, мэр Хиросимы не разу не высказался, что атомные бомбы на город в 1945-м сбрасывали США. Мацуи призвал к ядерному разоружению и выразил надежду, что в мире не появится третьего города, разрушенного атомной бомбардировкой.

Такой же политики «неупоминания» придерживалась в своем выступлении и премьер-министр Японии Санаэ Такаит.

Японская скрипачка Мэгуми Морита заявила, что на концерте в честь 81-й годовщины трагедии сыграет на русской скрипке, уцелевшей при атомной бомбардировке Хиросимы.