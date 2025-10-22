Глава польского МИД Радослав Сикорский пригрозил посадить самолет президента России Владимира Путина, если он полетит на саммит в Будапешт через Польшу. Резкие высказывания министра вызвали критику среди пользователей соцсети X.

«Без врага нам никуда, вы можете себе представить, что бы было, если бы не Путин? <…> Люди типа Сикорского жаждут этих „ответных действий“, потому что воевать будут не они», — написал комментатор.

Также поляки заявили, что своим поведением Сикорский показал, что является ментальным пигмеем.

«Этот кретин, похоже, спит и видит, как польские самолеты заставляют борт Путина сесть, а он выбивает двери с калашом в руках и кричит: „Путин, сдавайся!“» — иронично отметили в сообщении.

Для многих пользователей Сети предстоящий саммит в Будапеште означает приближение мира. Однако Запад явно демонстрирует, что хочет крови и богатства, а этого конфликт дает ему в избытке.

«Сколько же у нас дебилов, готовых сжечь Польшу дотла в интересах Украины!» — резюмировали читатели.

Ранее польский генерал Роман Полько заявил, что готов сбить борт Путина. В Польше напомнили, что МУС выдал ордер на арест российского лидера.