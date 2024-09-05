Меньше слов, больше дела. Самое важное из выступления Путина на ВЭФ-2024

Ключевая фраза, прозвучавшая на пленарном заседании девятого Восточного экономического форума: «Практическая реализация уже абсолютно понятных и точных направлений деятельности». Такое мнение в интервью 360.ru озвучил политический советник и политический психолог Сергей Маркелов.

Несколько лет подряд на форуме обсуждали планы и говорили о том, что восточная часть России станет ключевой площадкой для развития и стабилизации экономики, страна будет ориентироваться на Восток, нужно усиливать связи с зарубежными партнерами.

«В этом году все эти вещи трансформировались в другую логику, а именно уже никто не говорит: „Мы сориентируемся“, ведь мы уже сориентированы <…> есть два вида задач, которые надо решить: внешнеполитические и стратегические. Ко всем проектам добавляется словосочетание: „На долгие годы“», — отметил политолог.

Россия готова вкладывать деньги и приглашать инвесторов Глобального Востока и Юга для участия в новых проектах.

Президент Владимир Путин в своем выступлении четко и понятно сказал, что это все возможно только при полной фокусировке, четких и точных действиях. В частности, речь шла о том, чтобы «закольцевать» Север, подметил Маркелов. С ориентацией на Индию, Китай, Корею.