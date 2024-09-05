Меньше слов, больше дела. Самое важное из выступления Путина на ВЭФ-2024
Политолог Маркелов: на ВЭФ назвали инструменты, важные для развития России
Ключевая фраза, прозвучавшая на пленарном заседании девятого Восточного экономического форума: «Практическая реализация уже абсолютно понятных и точных направлений деятельности». Такое мнение в интервью 360.ru озвучил политический советник и политический психолог Сергей Маркелов.
Несколько лет подряд на форуме обсуждали планы и говорили о том, что восточная часть России станет ключевой площадкой для развития и стабилизации экономики, страна будет ориентироваться на Восток, нужно усиливать связи с зарубежными партнерами.
«В этом году все эти вещи трансформировались в другую логику, а именно уже никто не говорит: „Мы сориентируемся“, ведь мы уже сориентированы <…> есть два вида задач, которые надо решить: внешнеполитические и стратегические. Ко всем проектам добавляется словосочетание: „На долгие годы“», — отметил политолог.
Россия готова вкладывать деньги и приглашать инвесторов Глобального Востока и Юга для участия в новых проектах.
Президент Владимир Путин в своем выступлении четко и понятно сказал, что это все возможно только при полной фокусировке, четких и точных действиях. В частности, речь шла о том, чтобы «закольцевать» Север, подметил Маркелов. С ориентацией на Индию, Китай, Корею.
Вся дискуссия на пленарном заседании была направлена на то, какими финансовыми, экономическими, технологическими инструментами превратить все эти сказки предыдущих восточных форумов в нормальную, твердую, стоящую на ногах экономическую быль.
Сергей Маркелов
Во время своего выступления Путин говорил, что сегодня Дальний Восток безо всякого преувеличения стал важнейшим фактором укрепления позиций России в мире, флагманом в новой глобальной экономической реальности. Россия определила развитие Дальнего Востока в качестве национального приоритета на весь ХХI век.