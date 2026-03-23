Менее половины японцев поддержали инвестиции в энергетический сектор США

Менее половины японцев положительно отреагировали на соглашение с Соединенными Штатами об инвестициях в энергетический сектор более 11 триллионов иен, что составляет около 73 миллиардов долларов. Исследование проводила газета Yomiuri .

Америка и Япония договорились вложить деньги в американский энергетический сектор, в том числе в создание малых модульных реакторов и объектов газовой генерации. Соглашение заключили на встрече премьер-министра Санаэ Такаити с американским президентом Дональдом Трампом.

Инвестиции поддержали 49% опрошенных японцев, 36% высказались против инициативы, еще 15% не смогли ответить. В целом прошедший японо-американский саммит одобрили 69% респондентов, негативно восприняли встречу на высшем уровне 19%, еще 12% затруднились с ответом.

В опросе, прошедшем 20–22 марта, приняли участие 1012 человек.